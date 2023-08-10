Tarik Ramić - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Tarik Ramić
|Команда
|Зриньски
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Tarik Ramić
|Команда
|Зриньски
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зриньски
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.08.2023
|Был в запасе
|Зриньски (Мостар)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|24.08.2023
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|2:1
|Зриньски (Мостар)
|17.08.2023
|Был в запасе
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|1:0
|Зриньски (Мостар)
|10.08.2023
|Был в запасе
|Зриньски (Мостар)
|6:2
|Брейдаблик (Коупавогюр)