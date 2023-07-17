Станислав Поройков - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Станислав
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Поройков
|Команда
|Химки
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 апреля 2004 (19 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Станислав
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Поройков
|Команда
|Химки
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 апреля 2004 (19 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химки
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.11.2023
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|0:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|20.11.2023
|Был в запасе
|Алания (Владикавказ)
|1:4
|Химки (Химки)
|12.11.2023
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|2:2
|Акрон (Тольятти)
|14.10.2023
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|23.09.2023
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|2:1
|Ленинградец (Санкт-Петербург)
|11.09.2023
|Был в запасе
|Арсенал (Тула)
|0:2
|Химки (Химки)
|17.07.2023
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|3:1
|Химки (Химки)