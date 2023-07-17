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    Станислав Поройков - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Станислав
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Поройков
    Команда Химки
    Состав Молодежный
    Родной город Москва
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 апреля 2004 (19 лет)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химки 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.11.2023 Был в запасе Химки (Химки) 0:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    20.11.2023 Был в запасе Алания (Владикавказ) 1:4 Химки (Химки)
    12.11.2023 Был в запасе Химки (Химки) 2:2 Акрон (Тольятти)
    14.10.2023 Был в запасе Химки (Химки) 1:0 Енисей (Красноярск)
    23.09.2023 Был в запасе Химки (Химки) 2:1 Ленинградец (Санкт-Петербург)
    11.09.2023 Был в запасе Арсенал (Тула) 0:2 Химки (Химки)
    17.07.2023 1' -90' Тюмень (Тюмень) 3:1 Химки (Химки)
    Россия
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