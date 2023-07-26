Василие Аджич - статистика
#45 | Полузащитник
|Имя
|Василие
|Фамилия
|Аджич
|Команда
|Будучность
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 мая 2006 (18 лет)
|Имя
|Василие
|Фамилия
|Аджич
|Команда
|Будучность
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 мая 2006 (18 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Будучность
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2023
|1' -85'
|Будучность (Подгорице)
|3:4
|Струга (Струга)
|45'
|26.07.2023
|Был в запасе
|Струга (Струга)
|1:0
|Будучность (Подгорице)