Рауль Флоруч - статистика
#30 | Нападающий
|Имя
|Рауль
|Фамилия
|Флоруч
|Команда
|Олимпия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 июня 2001 (23 года)
|Рост
|182
|Имя
|Рауль
|Фамилия
|Флоруч
|Команда
|Олимпия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 июня 2001 (23 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпия
|3
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2023
|75' -90'
|Лудогорец (Разград)
|1:1
|Олимпия (Любляна)
|19.07.2023
|66' -90'
|Валмиера (Валмиера)
|1:2
|Олимпия (Любляна)
|11.07.2023
|64' -90'
|Олимпия (Любляна)
|2:1
|Валмиера (Валмиера)
|74'