Александре Каландадзе - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Александре
|Фамилия
|Каландадзе
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 мая 2001 (23 года)
|Рост
|188
|Имя
|Александре
|Фамилия
|Каландадзе
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 мая 2001 (23 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|13
|0
|0
|3
|2
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2024
|1' -55'
|Дила (Гори)
|2:1
|Динамо (Тбилиси)
|34' 55'
|10.05.2024
|1' -90'
|Динамо (Тбилиси)
|1:0
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|45'
|02.05.2024
|1' -54'
|Торпедо (Кутаиси)
|0:0
|Динамо (Тбилиси)
|54' 89'
|26.04.2024
|1' -90'
|Динамо (Тбилиси)
|0:0
|Телави (Телави)
|90'
|16.04.2024
|1' -46'
|Гагра (Тбилиси)
|0:2
|Динамо (Тбилиси)
|12.04.2024
|1' -90'
|Динамо (Тбилиси)
|0:0
|Колхети-1913 (Поти)
|08.04.2024
|1' -90'
|Динамо Бт (Батуми)
|2:0
|Динамо (Тбилиси)
|03.04.2024
|1' -90'
|Динамо (Тбилиси)
|2:2
|Дила (Гори)
|30.03.2024
|1' -90'
|Динамо (Тбилиси)
|1:1
|Самтредиа (Самтредиа)
|2'
|15.03.2024
|1' -90'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|1:0
|Динамо (Тбилиси)
|10.03.2024
|1' -90'
|Динамо (Тбилиси)
|1:0
|Торпедо (Кутаиси)
|06.03.2024
|1' -90'
|Телави (Телави)
|4:0
|Динамо (Тбилиси)
|02.03.2024
|1' -90'
|Динамо (Тбилиси)
|2:0
|Самгурали (Цхалтубо)