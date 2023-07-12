Lukas Giessing - статистика
#15 | Нападающий
|Имя
|Lukas Giessing
|Команда
|Б36 Торсхавн
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Lukas Giessing
|Команда
|Б36 Торсхавн
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Б36 Торсхавн
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2023
|1' -90'
|Риека (Риека)
|2:0
|Б36 Торсхавн (Торсхавн)
|10.08.2023
|Был в запасе
|Б36 Торсхавн (Торсхавн)
|1:3
|Риека (Риека)
|27.07.2023
|Был в запасе
|Б36 Торсхавн (Торсхавн)
|2:1
|Хаверфордвест Каунти (Хаверфордвест)
|20.07.2023
|Был в запасе
|Пайде (Пайде)
|0:2
|Б36 Торсхавн (Торсхавн)
|12.07.2023
|Был в запасе
|Б36 Торсхавн (Торсхавн)
|0:0
|Пайде (Пайде)