Сиверт Гуссиас - статистика
#12 | Нападающий
|Имя
|Сиверт
|Фамилия
|Гуссиас
|Команда
|КИ Клаксвик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мольде
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 августа 1999 (24 года)
|Рост
|183
|Имя
|Сиверт
|Фамилия
|Гуссиас
|Команда
|КИ Клаксвик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мольде
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 августа 1999 (24 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|КИ Клаксвик
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.08.2023
|76' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|2:1
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|24.08.2023
|1' -67'
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|1:1
|Шериф (Тирасполь)