Агуст Глинссон - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Агуст
|Фамилия
|Глинссон
|Команда
|Брейдаблик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Акурейри
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 марта 2000 (24 года)
|Рост
|174
|Имя
|Агуст
|Фамилия
|Глинссон
|Команда
|Брейдаблик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Акурейри
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 марта 2000 (24 года)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брейдаблик
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2023
|64' -90'
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|1:0
|Зриньски (Мостар)
|10.08.2023
|65' -90'
|Зриньски (Мостар)
|6:2
|Брейдаблик (Коупавогюр)