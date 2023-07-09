Эмре Демир - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Эмре
|Фамилия
|Демир
|Команда
|Фенербахче
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мерсин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 января 2004 (20 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Эмре
|Фамилия
|Демир
|Команда
|Фенербахче
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мерсин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 января 2004 (20 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фенербахче
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.07.2023
|Был в запасе
|Нефтчи (Баку)
|0:1
|Фенербахче (Стамбул)
|09.07.2023
|83' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:0
(4:3)п
|Фенербахче (Стамбул)