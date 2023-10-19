Неманья Анджелкович - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Неманья
|Фамилия
|Анджелкович
|Команда
|Акрон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 апреля 1997 (27 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Неманья
|Фамилия
|Анджелкович
|Команда
|Акрон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 апреля 1997 (27 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.06.2024
|1' - 70'
|Акрон
|1:2
|Урал
|Россия. Премьер-лига, Переходные матчи, ответный матч
|71' 61'
|29.05.2024
|1' - 90'
|Урал
|0:2
|Акрон
|Россия. Премьер-лига, Переходные матчи, первый матч
|67'
|25.05.2024
|1' - 90'
|Акрон
|2:1
|СКА-Хабаровск
|Россия. Первая лига, 34 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2023
|63' -90'
|Акрон (Тольятти)
|3:0
|Шинник (Ярославль)