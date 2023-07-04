Владимир Лучич - статистика
#37 | Нападающий
|Имя
|Владимир
|Фамилия
|Лучич
|Команда
|Црвена Звезда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 июня 2002 (21 год)
|Рост
|185
|Имя
|Владимир
|Фамилия
|Лучич
|Команда
|Црвена Звезда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 июня 2002 (21 год)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|13.12.2023
|Был в запасе
|Црвена Звезда
|2:3
|Манчестер Сити
|Лига чемпионов, 6 тур
|03.12.2023
|Был в запасе
|Напредак
|0:1
|Црвена Звезда
|Сербия. Суперлига, 17 тур
|28.11.2023
|Был в запасе
|Янг Бойз
|2:0
|Црвена Звезда
|Лига чемпионов, 5 тур
|25.11.2023
|Был в запасе
|Войводина
|1:2
|Црвена Звезда
|Сербия. Суперлига, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Црвена Звезда
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.07.2023
|61' -90'
|Нефтчи (Баку)
|0:4
|Црвена Звезда (Белград)
|04.07.2023
|46' -90'
|Црвена Звезда (Белград)
|2:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|69'