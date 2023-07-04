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    Владимир Лучич - статистика

    #37 | Нападающий
    Имя Владимир
    Фамилия Лучич
    Команда Црвена Звезда
    Состав Основной
    Родной город Белград
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 июня 2002 (21 год)
    Рост 185
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    13.12.2023 Был в запасе Црвена Звезда 2:3 Манчестер Сити Лига чемпионов, 6 тур
    03.12.2023 Был в запасе Напредак 0:1 Црвена Звезда Сербия. Суперлига, 17 тур
    28.11.2023 Был в запасе Янг Бойз 2:0 Црвена Звезда Лига чемпионов, 5 тур
    25.11.2023 Был в запасе Войводина 1:2 Црвена Звезда Сербия. Суперлига, 16 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Црвена Звезда 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.07.2023 61' -90' Нефтчи (Баку) 0:4 Црвена Звезда (Белград)
    04.07.2023 46' -90' Црвена Звезда (Белград) 2:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    69'
    Россия
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