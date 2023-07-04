Коста Неделькович - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Коста
|Фамилия
|Неделькович
|Команда
|Црвена Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 декабря 2005 (18 лет)
|Имя
|Коста
|Фамилия
|Неделькович
|Команда
|Црвена Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 декабря 2005 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.05.2024
|Был в запасе
|Црвена Звезда
|4:1
|Чукарички
|Сербия. Суперлига, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Црвена Звезда
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.07.2023
|1' -61'
|Нефтчи (Баку)
|0:4
|Црвена Звезда (Белград)
|04.07.2023
|1' -72'
|Црвена Звезда (Белград)
|2:1
|Зенит (Санкт-Петербург)