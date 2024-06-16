Райан - статистика
#37 | Полузащитник
|Имя
|Райан
|Фамилия
|Густаво
|Команда
|Коринтианс
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июля 2003 (20 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Райан
|Фамилия
|Густаво
|Команда
|Коринтианс
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июля 2003 (20 лет)
|Рост
|172
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.06.2024
|Был в запасе
|Интернасьонал
|1:0
|Коринтианс
|Бразилия. Серия А, 10 тур
|16.06.2024
|Был в запасе
|Коринтианс
|2:2
|Сан-Паулу
|Бразилия. Серия А, 9 тур