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    Секу Сиссе - статистика

    Нападающий
    Имя Секу
    Фамилия Сиссе
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 мая 1985 (37 лет)
    Рост 186
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Генк 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.02.2014 72' -90' Генк (Генк) 0:2 Анжи (Махачкала)
    20.02.2014 1' -64' Анжи (Махачкала) 0:0 Генк (Генк)
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