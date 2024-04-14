Рикельме - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Рикельма
|Фамилия
|Роша
|Команда
|Куяба
|Состав
|Основной
|Родной город
|Куяба
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 июля 2003 (20 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Рикельма
|Фамилия
|Роша
|Команда
|Куяба
|Состав
|Основной
|Родной город
|Куяба
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 июля 2003 (20 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.06.2024
|Был в запасе
|Сан-Паулу
|0:1
|Куяба
|Бразилия. Серия А, 10 тур
|17.06.2024
|Был в запасе
|Куяба
|5:0
|Форталеза
|Бразилия. Серия А, 9 тур
|14.06.2024
|Был в запасе
|Крузейро
|2:1
|Куяба
|Бразилия. Серия А, 8 тур
|09.06.2024
|Был в запасе
|Крисиума
|2:5
|Куяба
|Бразилия. Серия А, 6 тур
|06.06.2024
|Был в запасе
|Куяба
|0:0
|Витория
|Бразилия. Серия А, 2 тур
|02.06.2024
|Был в запасе
|Куяба
|0:1
|Интернасьонал
|Бразилия. Серия А, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Куяба
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.06.2024
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|0:1
|Куяба (Куяба)
|17.06.2024
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|5:0
|Форталеза (Форталеза)
|14.06.2024
|Был в запасе
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Куяба (Куяба)
|09.06.2024
|Был в запасе
|Крисиума (Крисиума)
|2:5
|Куяба (Куяба)
|06.06.2024
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|0:0
|Витория (Сальвадор)
|02.06.2024
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|06.05.2024
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|0:2
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|28.04.2024
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|0:3
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|21.04.2024
|1' -90'
|Гремио (Порту-Алегри)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|14.04.2024
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|4:0
|Куяба (Куяба)