Роман Железный - статистика
#15 | Нападающий
|Имя
|Роман
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Железный
|Команда
|Торпедо-БелАЗ
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 декабря 2004 (19 лет)
|Имя
|Роман
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Железный
|Команда
|Торпедо-БелАЗ
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 декабря 2004 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо-БелАЗ
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.06.2023
|86' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|87'