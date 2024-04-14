Игор Жезус - статистика
#48 | Полузащитник
|Имя
|Игор
|Фамилия
|Жезус
|Команда
|Фламенго
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гояния
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 марта 2003 (21 год)
|Рост
|179
|Имя
|Игор
|Фамилия
|Жезус
|Команда
|Фламенго
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гояния
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 марта 2003 (21 год)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|14.06.2024
|1' - 30'
|Фламенго
|2:1
|Гремио
|Бразилия. Серия А, 8 тур
|02.06.2024
|Был в запасе
|Васко да Гама
|1:6
|Фламенго
|Бразилия. Серия А, 7 тур
|29.05.2024
|Был в запасе
|Фламенго
|3:0
|Мильонариос
|Кубок Либертадорес, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фламенго
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.06.2024
|1' -30'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Гремио (Порту-Алегри)
|02.06.2024
|Был в запасе
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|1:6
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|11.05.2024
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|05.05.2024
|1' -37'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|17'
|28.04.2024
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|21.04.2024
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|0:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|18.04.2024
|80' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)