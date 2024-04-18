Гилерме - статистика
#31 | Защитник
|Имя
|Гилерме
|Фамилия
|де Алмейда
|Команда
|Брагантино
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Бразилиа
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 февраля 2002 (22 года)
|Рост
|178
|Имя
|Гилерме
|Фамилия
|де Алмейда
|Команда
|Брагантино
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Бразилиа
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 февраля 2002 (22 года)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|21.06.2024
|Был в запасе
|Палмейрас
|2:1
|Брагантино
|Бразилия. Серия А, 10 тур
|16.06.2024
|Был в запасе
|Брагантино
|2:1
|Жувентуде
|Бразилия. Серия А, 9 тур
|12.06.2024
|Был в запасе
|Брагантино
|1:2
|Атлетико Минейро
|Бразилия. Серия А, 8 тур
|01.06.2024
|Был в запасе
|Гремио
|0:2
|Брагантино
|Бразилия. Серия А, 7 тур
|29.05.2024
|1' - 46'
|Кокимбо Унидо
|1:1
|Брагантино
|Копа Судамерикана, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брагантино
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.06.2024
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|2:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|16.06.2024
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|2:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|12.06.2024
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|01.06.2024
|Был в запасе
|Гремио (Порту-Алегри)
|0:2
|Брагантино (Сан-Паулу)
|13.05.2024
|Был в запасе
|Баия (Салвадор)
|1:0
|Брагантино (Сан-Паулу)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|29.04.2024
|Был в запасе
|Форталеза (Форталеза)
|1:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|21.04.2024
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|18.04.2024
|1' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|2:1
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|14.04.2024
|69' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:2
|Брагантино (Сан-Паулу)