Хосе Уртадо - статистика
#34 | Защитник
|Имя
|Хосе
|Фамилия
|Уртадо
|Команда
|Брагантино
|Состав
|Основной
|Родной город
|Санто-Доминго
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 декабря 2001 (22 года)
|Рост
|178
|Имя
|Хосе
|Фамилия
|Уртадо
|Команда
|Брагантино
|Состав
|Основной
|Родной город
|Санто-Доминго
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 декабря 2001 (22 года)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.06.2024
|Был в запасе
|Эквадор
|2:1
|Гондурас
|Товарищеские матчи. Сборные
|13.06.2024
|1' - 90'
|Эквадор
|3:1
|Боливия
|Товарищеские матчи. Сборные
|10.06.2024
|Был в запасе
|Аргентина
|1:0
|Эквадор
|Товарищеские матчи. Сборные
|29.05.2024
|Был в запасе
|Кокимбо Унидо
|1:1
|Брагантино
|Копа Судамерикана, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брагантино
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.04.2024
|1' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|18.04.2024
|1' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|2:1
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|14.04.2024
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:2
|Брагантино (Сан-Паулу)