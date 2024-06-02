Исаак - статистика
#32 | Нападающий
|Имя
|Исаак
|Фамилия
|де Лима
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 апреля 2004 (20 лет)
|Имя
|Исаак
|Фамилия
|де Лима
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 апреля 2004 (20 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.06.2024
|Был в запасе
|Флуминенсе
|1:2
|Атлетико Гойяненсе
|Бразилия. Серия А, 9 тур
|12.06.2024
|Был в запасе
|Ботафого
|1:0
|Флуминенсе
|Бразилия. Серия А, 8 тур
|02.06.2024
|Был в запасе
|Флуминенсе
|1:1
|Жувентуде
|Бразилия. Серия А, 7 тур