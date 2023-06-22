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    Витор Эудес - статистика

    #98 | Вратарь
    Имя Витор
    Фамилия Эудес
    Команда Флуминенсе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 21 октября 1998 (25 лет)
    Рост 194
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    20.06.2024 Был в запасе Крузейро 2:0 Флуминенсе Бразилия. Серия А, 10 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Флуминенсе 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.11.2023 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:1 Коритиба (Коритиба)
    01.11.2023 1' -90' Баия (Салвадор) 1:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    23.10.2023 Был в запасе Брагантино (Сан-Паулу) 1:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    01.10.2023 Был в запасе Куяба (Куяба) 3:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    03.09.2023 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:0 Форталеза (Форталеза)
    28.08.2023 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    13.08.2023 Был в запасе Гремио (Порту-Алегри) 2:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    01.07.2023 Был в запасе Сан-Паулу (Сан-Паулу) 1:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    22.06.2023 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    14.05.2023 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:0 Куяба (Куяба)
    11.05.2023 Был в запасе Крузейро (Белу-Оризонти) 0:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    15.04.2023 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:3 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
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