Витор Эудес - статистика
#98 | Вратарь
|Имя
|Витор
|Фамилия
|Эудес
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|21 октября 1998 (25 лет)
|Рост
|194
|Имя
|Витор
|Фамилия
|Эудес
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|21 октября 1998 (25 лет)
|Рост
|194
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.06.2024
|Был в запасе
|Крузейро
|2:0
|Флуминенсе
|Бразилия. Серия А, 10 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Флуминенсе
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.11.2023
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Коритиба (Коритиба)
|01.11.2023
|1' -90'
|Баия (Салвадор)
|1:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|23.10.2023
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|01.10.2023
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|3:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|03.09.2023
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Форталеза (Форталеза)
|28.08.2023
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|13.08.2023
|Был в запасе
|Гремио (Порту-Алегри)
|2:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|01.07.2023
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|1:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|22.06.2023
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|14.05.2023
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Куяба (Куяба)
|11.05.2023
|Был в запасе
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|0:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|15.04.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:3
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)