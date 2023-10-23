Леле - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Леандерсон
|Фамилия
|Женезио
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 октября 1997 (26 лет)
|Рост
|189
|Имя
|Леандерсон
|Фамилия
|Женезио
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 октября 1997 (26 лет)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Флуминенсе
|28
|1
|2
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.12.2023
|67' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|1:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|74'
|30.11.2023
|86' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|0:3
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|26.11.2023
|76' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Коритиба (Коритиба)
|23.11.2023
|46' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|54'
|12.11.2023
|68' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|09.11.2023
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|0:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|01.11.2023
|1' -79'
|Баия (Салвадор)
|1:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|29.10.2023
|46' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|51'
|26.10.2023
|85' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|5:3
|Гойас (Гояния)
|23.10.2023
|86' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|20.10.2023
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|3:3
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|08.10.2023
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|01.10.2023
|46' -90'
|Куяба (Куяба)
|3:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|21.09.2023
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|16.09.2023
|Был в запасе
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|4:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|03.09.2023
|78' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Форталеза (Форталеза)
|28.08.2023
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|20.08.2023
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|3:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|06.08.2023
|74' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|87' 90'
|29.07.2023
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|25.07.2023
|1' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|2:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|16.07.2023
|46' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|09.07.2023
|1' -89'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|01.07.2023
|63' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|1:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|25.06.2023
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Баия (Салвадор)
|49'
|22.06.2023
|1' -71'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|12.06.2023
|1' -83'
|Гойас (Гояния)
|2:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2'
|04.06.2023
|70' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|28.05.2023
|83' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|21.05.2023
|46' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|52'
|14.05.2023
|86' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Куяба (Куяба)
|11.05.2023
|82' -90'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|0:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|07.05.2023
|81' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|29.04.2023
|1' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|4:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|22.04.2023
|79' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)