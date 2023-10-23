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    Леле - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Леандерсон
    Фамилия Женезио
    Команда Флуминенсе
    Состав Основной
    Родной город Рио-де-Жанейро
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 октября 1997 (26 лет)
    Рост 189
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Флуминенсе 28 1 2 3 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.12.2023 67' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 1:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    74'
    30.11.2023 86' -90' Сантос (Сан-Паулу) 0:3 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    26.11.2023 76' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:1 Коритиба (Коритиба)
    23.11.2023 46' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:0 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    54'
    12.11.2023 68' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    09.11.2023 Был в запасе Интернасьонал (Порту-Алегри) 0:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    01.11.2023 1' -79' Баия (Салвадор) 1:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    29.10.2023 46' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    51'
    26.10.2023 85' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 5:3 Гойас (Гояния)
    23.10.2023 86' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 1:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    20.10.2023 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 3:3 Коринтианс (Сан-Паулу)
    08.10.2023 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    01.10.2023 46' -90' Куяба (Куяба) 3:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    21.09.2023 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:0 Крузейро (Белу-Оризонти)
    16.09.2023 Был в запасе Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) 4:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    03.09.2023 78' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:0 Форталеза (Форталеза)
    28.08.2023 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    20.08.2023 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 3:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    06.08.2023 74' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    87' 90'
    29.07.2023 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:0 Сантос (Сан-Паулу)
    25.07.2023 1' -90' Коритиба (Коритиба) 2:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    16.07.2023 46' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    09.07.2023 1' -89' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:0 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    01.07.2023 63' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 1:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    25.06.2023 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:1 Баия (Салвадор)
    49'
    22.06.2023 1' -71' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    12.06.2023 1' -83' Гойас (Гояния) 2:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    2'
    04.06.2023 70' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    28.05.2023 83' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 2:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    21.05.2023 46' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    52'
    14.05.2023 86' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:0 Куяба (Куяба)
    11.05.2023 82' -90' Крузейро (Белу-Оризонти) 0:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    07.05.2023 81' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:1 Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
    29.04.2023 1' -90' Форталеза (Форталеза) 4:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    22.04.2023 79' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
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