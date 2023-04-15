Алешандре Жезус - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Алешандре
|Фамилия
|Жезус
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 сентября 2001 (22 года)
|Рост
|184
|Имя
|Алешандре
|Фамилия
|Жезус
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 сентября 2001 (22 года)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Флуминенсе
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.06.2023
|78' -90'
|Гойас (Гояния)
|2:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|04.06.2023
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|14.05.2023
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Куяба (Куяба)
|11.05.2023
|Был в запасе
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|0:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|15.04.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:3
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)