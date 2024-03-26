Randall Rodriguez - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Randall Rodriguez
|Команда
|Пеньяроль
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Имя
|Randall Rodriguez
|Команда
|Пеньяроль
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.06.2024
|1' - 90'
|Коста-Рика
|0:0
|Уругвай
|Товарищеские матчи. Сборные
|29.05.2024
|Был в запасе
|Пеньяроль
|2:1
|Росарио Сентраль
|Кубок Либертадорес, 6 тур
|24.05.2024
|1' - 90'
|Пеньяроль
|3:1
|Прогресо
|Уругвай. Примера, 14 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уругвай
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.06.2024
|1' -90'
|Коста-Рика
|0:0
|Уругвай
|26.03.2024
|Был в запасе
|Уругвай
|1:2
|Кот-д'Ивуар