Кевин Кастаньо - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Кастаньо
|Команда
|Краснодар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Итагуи
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 сентября 2000 (23 года)
|Рост
|177
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Кастаньо
|Команда
|Краснодар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Итагуи
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 сентября 2000 (23 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Крус Асуль
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.08.2023
|55' -90'
|Шарлотт (Шарлотт)
|0:0
(4:3)п
|Крус Асуль (Мехико)
|206'