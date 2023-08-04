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    Кевин Кастаньо - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Кевин
    Фамилия Кастаньо
    Команда Краснодар
    Состав Основной
    Родной город Итагуи
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 сентября 2000 (23 года)
    Рост 177
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Крус Асуль 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.08.2023 55' -90' Шарлотт (Шарлотт) 0:0
    (4:3)п    		 Крус Асуль (Мехико)
    206'
    Россия
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