Микель Араухо - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Микель
|Фамилия
|Араухо
|Команда
|Сан-Паулу
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 сентября 1996 (27 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Микель
|Фамилия
|Араухо
|Команда
|Сан-Паулу
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 сентября 1996 (27 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.06.2024
|1' - 61'
|Сан-Паулу
|0:1
|Куяба
|Бразилия. Серия А, 10 тур
|16.06.2024
|69' - 90'
|Коринтианс
|2:2
|Сан-Паулу
|Бразилия. Серия А, 9 тур
|14.06.2024
|Был в запасе
|Интернасьонал
|0:0
|Сан-Паулу
|Бразилия. Серия А, 8 тур
|03.06.2024
|75' - 90'
|Сан-Паулу
|2:0
|Крузейро
|Бразилия. Серия А, 7 тур
|30.05.2024
|75' - 90'
|Сан-Паулу
|2:0
|Тальерес де Кордоба
|Кубок Либертадорес, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сан-Паулу
|8
|0
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.06.2024
|1' -61'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|0:1
|Куяба (Куяба)
|16.06.2024
|69' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:2
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|14.06.2024
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|0:0
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|03.06.2024
|75' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:0
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|05.05.2024
|1' -90'
|Витория (Сальвадор)
|1:3
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|53' 82'
|30.04.2024
|55' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|0:0
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|69'
|22.04.2024
|81' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:3
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|18.04.2024
|1' -46'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|40'
|14.04.2024
|1' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|1:2
|Форталеза (Форталеза)