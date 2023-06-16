Владимир Скрециу - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Владимир
|Фамилия
|Скрециу
|Команда
|Университатя
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 января 2000 (24 года)
|Рост
|181
|Имя
|Владимир
|Фамилия
|Скрециу
|Команда
|Университатя
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 января 2000 (24 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Румыния
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.11.2023
|Был в запасе
|Румыния
|1:0
|Швейцария
|18.11.2023
|1' -77'
|Израиль
|1:2
|Румыния
|15.10.2023
|Был в запасе
|Румыния
|4:0
|Андорра
|12.10.2023
|1' -77'
|Беларусь
|0:0
|Румыния
|12.09.2023
|1' -90'
|Румыния
|2:0
|Косово
|09.09.2023
|Был в запасе
|Румыния
|1:1
|Израиль
|19.06.2023
|1' -85'
|Швейцария
|2:2
|Румыния
|16.06.2023
|Был в запасе
|Косово
|0:0
|Румыния