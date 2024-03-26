Сеид Корац - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Сеид
|Фамилия
|Корац
|Команда
|Войводина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нидеркорн
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 октября 2001 (22 года)
|Рост
|191
|Имя
|Сеид
|Фамилия
|Корац
|Команда
|Войводина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нидеркорн
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 октября 2001 (22 года)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люксембург
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.03.2024
|77' -90'
|Люксембург
|2:1
|Казахстан