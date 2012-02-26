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    Никола Гулан - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Никола
    Фамилия Гулан
    Команда Роял Мускрон-Перувельц
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 марта 1989 (33 года)
    Рост 183
    Вес 74
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кьево 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2012 80' -90' Кьево (Верона) 1:0 Чезена (Чезена)
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