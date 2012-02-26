Никола Гулан - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Гулан
|Команда
|Роял Мускрон-Перувельц
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 марта 1989 (33 года)
|Рост
|183
|Вес
|74
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Гулан
|Команда
|Роял Мускрон-Перувельц
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 марта 1989 (33 года)
|Рост
|183
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кьево
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2012
|80' -90'
|Кьево (Верона)
|1:0
|Чезена (Чезена)