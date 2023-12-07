Сейдуба Сиссе - статистика
#32 | Полузащитник
|Имя
|Сейдуба
|Фамилия
|Сиссе
|Команда
|Леганес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 февраля 2001 (23 года)
|Рост
|178
|Имя
|Сейдуба
|Фамилия
|Сиссе
|Команда
|Леганес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 февраля 2001 (23 года)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.06.2024
|Был в запасе
|Гвинея
|0:1
|Мозамбик
|Отборочные матчи к ЧМ. Африка, Первый этап, 4 тур
|02.06.2024
|1' - 90'
|Леганес
|2:0
|Эльче
|Испания. Сегунда, 42 тур
|45'
|26.05.2024
|1' - 90'
|Расинг де Феррол
|2:2
|Леганес
|Испания. Сегунда, 41 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Леганес
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2023
|1' -90'
|Расинг де Феррол (Феррол)
|1:0
|Леганес (Леганес)