Грант-Леон Ранос - статистика
#28 | Нападающий
|Имя
|Грант-Леон
|Фамилия
|Ранос
|Команда
|Боруссия М
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 июля 2003 (20 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Грант-Леон
|Фамилия
|Ранос
|Команда
|Боруссия М
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 июля 2003 (20 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Армения
|6
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.11.2023
|1' -73'
|Хорватия
|1:0
|Армения
|18.11.2023
|1' -90'
|Армения
|1:1
|Уэльс
|12.10.2023
|Был в запасе
|Латвия
|2:0
|Армения
|11.09.2023
|1' -90'
|Армения
|0:1
|Хорватия
|08.09.2023
|1' -90'
|Турция
|1:1
|Армения
|19.06.2023
|1' -90'
|Армения
|2:1
|Латвия
|16.06.2023
|1' -90'
|Уэльс
|2:4
|Армения
|30' 66'