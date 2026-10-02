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Команды
Рубин
Угочукву Иву
Статистика
€ 3 млн
Угочукву Иву - статистика
Рубин
28 октября 1999 (26)
#6 | Полузащитник
177 см
Армения | Нигерия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
63' - 90'
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
1' - 55'
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Родина
1 : 1
16.09.2026
Рубин
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
ЦСКА
1 : 1
12.09.2026
Рубин
1' - 90'
88'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Рубин
1 : 1
07.09.2026
Ахмат
58' - 90'
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Россия. Премьер-лига 2023/2024
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Армения
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
63' - 90'
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
1' - 55'
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
1' - 90'
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