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МЛС 2026
Команды
Интер Майами
Микаэл
Статистика
€ 4 млн
Микаэл - статистика
Интер Майами
12 августа 2000 (26)
#16 | Защитник
183 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Коламбус
2 : 1
28.09.2026
Интер Майами
1' - 90'
67'
США. МЛС, 27 тур
Интер Майами
2 : 2
21.09.2026
Сан-Диего
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Интер Майами
2 : 2
13.09.2026
Нэшвилл
Был в запасе
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
США. МЛС 2026
Бразилия. Серия А 2025
Клубный чемпионат мира 2025
Кубок Либертадорес 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2024
США. МЛС 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Интер Майами
18
1
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Коламбус
2 : 1
28.09.2026
Интер Майами
1' - 90'
67'
США. МЛС, 27 тур
Интер Майами
2 : 2
21.09.2026
Сан-Диего
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Интер Майами
2 : 2
13.09.2026
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Интер Майами
2 : 2
02.08.2026
Коламбус
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Монреаль
0 : 1
26.07.2026
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Интер Майами
3 : 2
23.07.2026
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Интер Майами
6 : 4
25.05.2026
Филадельфия Юнион
1' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Интер Майами
2 : 0
18.05.2026
Портленд
1' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Цинциннати
3 : 5
14.05.2026
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Торонто
2 : 4
09.05.2026
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Интер Майами
3 : 4
03.05.2026
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Интер Майами
1 : 1
26.04.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
90'
США. МЛС, 9 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 2
23.04.2026
Интер Майами
1' - 90'
58'
США. МЛС, 8 тур
Колорадо
2 : 3
18.04.2026
Интер Майами
1' - 90'
29'
США. МЛС, 7 тур
Интер Майами
2 : 2
12.04.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Интер Майами
2 : 2
05.04.2026
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 3
22.03.2026
Интер Майами
1' - 90'
74'
53'
США. МЛС, 4 тур
Шарлотт
0 : 0
15.03.2026
Интер Майами
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 2
08.03.2026
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Орландо Сити
2 : 4
02.03.2026
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
3 : 0
22.02.2026
Интер Майами
1' - 90'
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