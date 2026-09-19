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МЛС 2026
Команды
Нью-Йорк Ред Буллз
Кэмерон Харпер
Статистика
€ 600 тыс
Кэмерон Харпер - статистика
Нью-Йорк Ред Буллз
19 ноября 2001 (24), Сакраменто
#17 | Нападающий
176 см
США | Шотландия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 27 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 1
19.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Коламбус
0 : 1
13.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
89'
США. МЛС, 25 тур
Лос-Анджелес
2 : 0
10.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нью-Йорк Ред Буллз
5
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 1
19.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Коламбус
0 : 1
13.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
89'
США. МЛС, 25 тур
Лос-Анджелес
2 : 0
10.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 3
30.08.2026
Филадельфия Юнион
67' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 1
20.08.2026
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 2
02.08.2026
Орландо Сити
85' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Канзаc Сити
1 : 2
24.05.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
79' - 90'
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