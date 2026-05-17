Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Frederik Roslyng - статистика

Хольштайн
#2 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хольштайн
9
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
17.05.2026
Хольштайн
82' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Хольштайн
1 : 3
09.05.2026
Магдебург
71' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Хольштайн
2 : 0
02.05.2026
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Герта
0 : 1
25.04.2026
Хольштайн
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Хольштайн
3 : 0
17.04.2026
Кайзерслаутерн
75' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Фортуна
1 : 2
10.04.2026
Хольштайн
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Хольштайн
0 : 0
05.04.2026
Пройссен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Бохум
2 : 3
22.03.2026
Хольштайн
20' - 90'
35'
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Хольштайн
2 : 3
14.03.2026
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Дармштадт
2 : 0
07.03.2026
Хольштайн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Хольштайн
1 : 1
28.02.2026
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Карлсруэ
3 : 1
21.02.2026
Хольштайн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Хольштайн
1 : 2
15.02.2026
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Ганновер-96
3 : 1
08.02.2026
Хольштайн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Арминия
2 : 2
23.01.2026
Хольштайн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Хольштайн
2 : 0
18.01.2026
Падерборн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Хольштайн
2 : 1
20.12.2025
Динамо Дрезден
75' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Магдебург
3 : 3
13.12.2025
Хольштайн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Айнтрахт
1 : 1
07.12.2025
Хольштайн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Хольштайн
0 : 1
29.11.2025
Герта
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Кайзерслаутерн
4 : 1
23.11.2025
Хольштайн
79' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Пройссен
2 : 1
31.10.2025
Хольштайн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Хольштайн
1 : 1
25.10.2025
Бохум
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
1 : 1
19.10.2025
Хольштайн
Был в запасе
Главные новости
Обляков определил лучшего футболиста сборной России
15:30
1
Канчельскис назвал главную проблему сборной России
15:03
2
Известный болельщик «Спартака» хочет прощальный матч Дзюбы на «Лукойл Арене»
14:37
6
ВидеоТренер Финляндии оконфузился с шуткой про Роналду: «Теперь я выгляжу по-идиотски!»
14:28
Назван капитан сборной России на матч с Намибией
13:19
2
Судья Данченков – о Широкове: «Горбатого могила исправит»
12:52
4
Российского футболиста ударили ножом в Бишкеке
12:39
13
Санчо не хотел переходить в «Краснодар» и в итоге остался без клуба
11:50
1
Роналду лайкнул видео с цитатой «никто в сборной Португалии не дотягивает до лодыжки Криштиану»
11:28
2
Четыре клуба поспорят за Холанда в случае его ухода из «Манчестер Сити»
10:59
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+