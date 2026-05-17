Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 2 млн

Томми Сент-Джаго - статистика

Мехелен
3 января 2000 (26), Утрехт
#33 | Защитник
186 см
Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мехелен
28
0
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 38 тур
Андерлехт
2 : 2
17.05.2026
Мехелен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 37 тур
Юнион СЖ
3 : 0
10.05.2026
Мехелен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 36 тур
Мехелен
1 : 0
03.05.2026
Гент
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 35 тур
Мехелен
1 : 4
26.04.2026
Сент-Труйден
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Брюгге
6 : 1
22.04.2026
Мехелен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Мехелен
1 : 2
18.04.2026
Андерлехт
1' - 76'
14'
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Мехелен
0 : 1
12.04.2026
Юнион СЖ
1' - 74'
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Гент
1 : 1
06.04.2026
Мехелен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Брюгге
4 : 1
22.03.2026
Мехелен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Мехелен
1 : 0
15.03.2026
Андерлехт
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Гент
3 : 1
08.03.2026
Мехелен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Мехелен
2 : 1
28.02.2026
Зюлте-Варегем
1' - 90'
7'
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 2
22.02.2026
Мехелен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Мехелен
2 : 3
13.02.2026
Генк
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Мехелен
2 : 0
08.02.2026
Антверпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
01.02.2026
Мехелен
1' - 90'
90'
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Мехелен
1 : 1
25.01.2026
Вестерло
1' - 90'
66'
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Юнион СЖ
1 : 0
17.01.2026
Мехелен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Мехелен
1 : 1
27.12.2025
Дендер
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Сент-Труйден
1 : 0
21.12.2025
Мехелен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Серкль Брюгге
2 : 3
13.12.2025
Мехелен
1' - 90'
89'
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Мехелен
1 : 0
07.12.2025
Шарлеруа
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Мехелен
0 : 1
28.11.2025
Стандард
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Генк
0 : 1
23.11.2025
Мехелен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Мехелен
1 : 1
09.11.2025
Юнион СЖ
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Андерлехт
3 : 1
01.11.2025
Мехелен
58' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 1
25.10.2025
Оуд-Хеверли
90' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Мехелен
1 : 1
16.08.2025
Гент
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Вестерло
0 : 1
09.08.2025
Мехелен
60' - 90'
Главные новости
Обляков определил лучшего футболиста сборной России
15:30
1
Канчельскис назвал главную проблему сборной России
15:03
2
Известный болельщик «Спартака» хочет прощальный матч Дзюбы на «Лукойл Арене»
14:37
5
ВидеоТренер Финляндии оконфузился с шуткой про Роналду: «Теперь я выгляжу по-идиотски!»
14:28
Назван капитан сборной России на матч с Намибией
13:19
2
Судья Данченков – о Широкове: «Горбатого могила исправит»
12:52
4
Российского футболиста ударили ножом в Бишкеке
12:39
13
Санчо не хотел переходить в «Краснодар» и в итоге остался без клуба
11:50
1
Роналду лайкнул видео с цитатой «никто в сборной Португалии не дотягивает до лодыжки Криштиану»
11:28
2
Четыре клуба поспорят за Холанда в случае его ухода из «Манчестер Сити»
10:59
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+