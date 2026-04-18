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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Команды
Динамо-Брест
Максим Белов
Статистика
€ 350 тыс
Максим Белов - статистика
Динамо-Брест
23 апреля 1999 (27), Лида
#1 | Вратарь
198 см
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Белоруссия. Высшая лига 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо-Брест
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Динамо-Брест
3 : 0
18.04.2026
Барановичи
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Ислочь
0 : 1
09.04.2026
Динамо-Брест
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Динамо-Брест
0 : 2
03.04.2026
Торпедо-БелАЗ
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Белшина
1 : 0
22.03.2026
Динамо-Брест
1' - 90'
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