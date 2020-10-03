Статистика по турнирам

Лига Европы 2026/2027 Португалия. Примейра 2026/2027 Саудовская Аравия. Премьер-лига 2026/2027 Товарищеские матчи. Сборные 2026 Чемпионат мира 2026 Бразилия. Серия А 2025 Клубный чемпионат мира 2025 Кубок Либертадорес 2025 Лига чемпионов 2025/2026 Португалия. Кубок 2025/2026 Португалия. Примейра 2025/2026 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Бразилия. Серия А 2024 Кубок Америки 2024 Кубок Либертадорес 2024 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Бразилия. Серия А 2023