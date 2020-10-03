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Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Аль-Иттихад
Ричард Риос
Статистика
€ 25 млн
Ричард Риос - статистика
Аль-Иттихад
2 июня 2000 (26)
#5 | Полузащитник
187 см
Колумбия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
1' - 71'
Товарищеские матчи. Сборные,
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
1' - 71'
9'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
08.09.2026
Аль-Фейха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
05.09.2026
Аль-Наср
46' - 90'
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Португалия. Примейра 2026/2027
Саудовская Аравия. Премьер-лига 2026/2027
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Португалия. Кубок 2025/2026
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Товарищеские матчи. Сборные 2025
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Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025
Товарищеские матчи. Сборные 2024
Бразилия. Серия А 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бенфика
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
Орхус
1 : 3
27.08.2026
Бенфика
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Бенфика
3 : 1
20.08.2026
Орхус
66' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Бенфика
6 : 1
06.08.2026
Хартс
65' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Бенфика
5 : 0
30.07.2026
Санкт-Галлен
66' - 90'
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