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Бельгия. Про-Лига
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Беверен
Léandre Kuavita
Статистика
Léandre Kuavita - статистика
Беверен
#14 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Кортрейк
1 : 0
20.09.2026
Беверен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беверен
2 : 0
12.09.2026
Сент-Труйден
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Беверен
3 : 0
06.09.2026
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2025/2026
Бельгия. Про-Лига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Стандард
13
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Стандард
1 : 1
27.02.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Генк
0 : 3
22.02.2026
Стандард
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Брюгге
3 : 0
08.02.2026
Стандард
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Стандард
0 : 4
23.01.2026
Гент
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Шарлеруа
2 : 0
18.01.2026
Стандард
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Стандард
1 : 2
26.12.2025
Сент-Труйден
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Дендер
0 : 1
20.12.2025
Стандард
58' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Стандард
0 : 1
12.12.2025
Оуд-Хеверли
77' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
06.12.2025
Стандард
70' - 90'
90'
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Мехелен
0 : 1
28.11.2025
Стандард
46' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Стандард
0 : 0
21.11.2025
Зюлте-Варегем
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Сент-Труйден
1 : 0
09.11.2025
Стандард
79' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
3 : 1
31.10.2025
Шарлеруа
46' - 90'
83'
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Гент
4 : 0
25.10.2025
Стандард
1' - 46'
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
1 : 0
20.10.2025
Антверпен
73' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
1 : 0
05.10.2025
Стандард
64' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Стандард
1 : 2
27.09.2025
Брюгге
88' - 90'
90'
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
0 : 2
21.09.2025
Стандард
63' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Стандард
1 : 1
12.09.2025
Мехелен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Оуд-Хеверли
1 : 0
31.08.2025
Стандард
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Стандард
0 : 3
23.08.2025
Серкль Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Юнион СЖ
3 : 0
16.08.2025
Стандард
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Стандард
2 : 1
10.08.2025
Генк
71' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Стандард
1 : 1
02.08.2025
Дендер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 2
26.07.2025
Стандард
85' - 90'
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