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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Гезтепе
Андре
Статистика
€ 3 млн
Андре - статистика
Гезтепе
17 декабря 2001 (24)
#7 | Нападающий
189 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Гезтепе
2 : 2
20.09.2026
Ризеспор
1' - 65'
Турция. Суперлига, 5 тур
Аланьяспор
2 : 2
12.09.2026
Гезтепе
1' - 60'
Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2026
Копа Судамерикана 2026
Турция. Суперлига 2026/2027
Бразилия. Серия А 2025
Копа Судамерикана 2025
Бразилия. Серия А 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гремио
5
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 18 тур
Гремио
1 : 3
30.05.2026
Коринтианс
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Баия
1 : 1
17.05.2026
Гремио
Был в запасе
89'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Гремио
0 : 1
11.05.2026
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 0
03.05.2026
Гремио
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Гремио
1 : 0
26.04.2026
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Васко да Гама
2 : 1
22.03.2026
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Гремио
2 : 0
20.03.2026
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Шапекоэнсе
1 : 1
17.03.2026
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
1 : 1
13.03.2026
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Гремио
2 : 1
26.02.2026
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Сан-Паулу
2 : 0
12.02.2026
Гремио
68' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Гремио
5 : 3
05.02.2026
Ботафого
68' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.01.2026
Гремио
86' - 90'
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