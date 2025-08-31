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Фелипе Карбальо
Статистика
Фелипе Карбальо - статистика
Завершил карьеру
4 октября 1996 (29), Монтевидео
#33 | Полузащитник
177 см
Уругвай
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США. МЛС 2025
Бразилия. Серия А 2024
Кубок Либертадорес 2024
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025
США. МЛС 2024
Бразилия. Серия А 2023
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нью-Йорк Ред Буллз
16
0
0
1
1
Портленд
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 43 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 1
31.08.2025
Портленд
1' - 43'
42'
США. МЛС, 42 тур
Сан-Диего
0 : 0
24.08.2025
Портленд
1' - 82'
США. МЛС, 29 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 2
29.06.2025
Миннесота Юнайтед
1' - 58'
США. МЛС, 28 тур
Торонто
1 : 1
26.06.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 62'
США. МЛС, 27 тур
Остин
2 : 1
15.06.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
56' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 0
17.05.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Нэшвилл
2 : 1
15.05.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
7 : 0
11.05.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Интер Майами
4 : 1
04.05.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 0
26.04.2025
Монреаль
1' - 90'
88'
США. МЛС, 13 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 2
20.04.2025
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Орландо Сити
0 : 0
12.04.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 1
06.04.2025
Чикаго Файр
1' - 76'
США. МЛС, 7 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 1
23.03.2025
Торонто
65' - 90'
90'
90'
США. МЛС, 5 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 2
15.03.2025
Орландо Сити
76' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Атланта Юнайтед
0 : 0
09.03.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
73' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
02.03.2025
Нэшвилл
70' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Цинциннати
1 : 0
23.02.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
79' - 90'
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