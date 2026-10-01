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Лига 1 2025/2026
Команды
Страсбур
Лукас Хегсберг
Статистика
€ 18 млн
Лукас Хегсберг - статистика
Страсбур
23 июня 2006 (20)
#24 | Защитник
Дания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Был в запасе
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Был в запасе
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Париж
2 : 1
19.09.2026
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
1 : 1
12.09.2026
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Труа
2 : 6
06.09.2026
Страсбур
79' - 90'
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Франция. Лига 1 2026/2027
Дания. Суперлига 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 1 2025/2026
Дания. Суперлига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дания
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
46' - 90'
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