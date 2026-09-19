Матчи за последние 30 дней

Статистика по турнирам

Межконтинентальный кубок 2026 Бразилия. Серия А 2025 Кубок Либертадорес 2025 Лига чемпионов АФК Элит 2025/2026 Саудовская Аравия. Премьер-лига 2025/2026 Бразилия. Серия А 2024 Кубок Либертадорес 2024 Бразилия. Серия А 2023