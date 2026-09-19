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Серия А 2026/2027
Команды
Рома
Уэсли
Статистика
€ 40 млн
Уэсли - статистика
Рома
6 сентября 2003 (23)
#43 | Защитник
173 см
Бразилия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
2 : 2
19.09.2026
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Торино
0 : 2
14.09.2026
Рома
Был в запасе
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
1 : 1
10.09.2026
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Рома
2 : 1
05.09.2026
Аталанта
1' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Бразилия. Серия А 2025
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
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Кубок Либертадорес 2024
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025
Бразилия. Серия А 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рома
4
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
2 : 2
19.09.2026
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Торино
0 : 2
14.09.2026
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Рома
2 : 1
05.09.2026
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
0 : 4
31.08.2026
Рома
1' - 60'
23'
Италия. Серия А, 1 тур
Рома
4 : 0
24.08.2026
Фиорентина
1' - 90'
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