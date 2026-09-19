Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2026/2027 Лига чемпионов 2026/2027 Товарищеские матчи. Сборные 2026 Бразилия. Серия А 2025 Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия А 2025/2026 Клубный чемпионат мира 2025 Кубок Либертадорес 2025 Лига Европы 2025/2026 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Бразилия. Серия А 2024 Кубок Либертадорес 2024 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025 Бразилия. Серия А 2023