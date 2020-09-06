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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Коджаэлиспор
Тобиас-Фьелд Гулликсен
Статистика
€ 2,20 млн
Тобиас-Фьелд Гулликсен - статистика
Коджаэлиспор
9 июля 2003 (23)
#8 | Нападающий
177 см
Норвегия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 4 тур
Коджаэлиспор
1 : 0
06.09.2026
Самсунспор
68' - 90'
Статистика по турнирам
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Швеция. Аллсвенскан 2024
Лига конференций 2023/2024
Норвегия. Элитсериен 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рапид
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 раунд
Рапид
2 : 2
26.08.2026
Хартс
Был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
Рапид
2 : 0
12.08.2026
Пайде
1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Пайде
1 : 4
06.08.2026
Рапид
1' - 69'
Лига конференций, 2 раунд
Рапид
6 : 2
29.07.2026
Санта-Колома
66' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Санта-Колома
1 : 3
23.07.2026
Рапид
Был в запасе
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