Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 5 млн

Клейтон - статистика

Брагантино
19 августа 1997 (29)
#1 | Вратарь
190 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Фламенго
2 : 1
21.09.2026
Брагантино
78' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Ботафого
1 : 1
13.09.2026
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Брагантино
2 : 3
05.09.2026
Баия
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брагантино
8
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Фламенго
2 : 1
21.09.2026
Брагантино
78' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Ботафого
1 : 1
13.09.2026
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Брагантино
2 : 3
05.09.2026
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Сан-Паулу
2 : 1
30.08.2026
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Брагантино
1 : 0
23.08.2026
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
16.08.2026
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Брагантино
0 : 2
10.08.2026
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Брагантино
0 : 0
27.07.2026
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Флуминенсе
1 : 1
18.07.2026
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Брагантино
3 : 1
31.05.2026
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Васко да Гама
0 : 3
25.05.2026
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Брагантино
2 : 0
18.05.2026
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Сантос
2 : 0
11.05.2026
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
04.05.2026
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Брагантино
0 : 1
27.04.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Брагантино
4 : 2
20.04.2026
Ремо
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Крузейро
2 : 1
13.04.2026
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Мирассол
0 : 1
06.04.2026
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Брагантино
3 : 0
03.04.2026
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Брагантино
1 : 2
21.03.2026
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Баия
2 : 0
19.03.2026
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Брагантино
1 : 2
16.03.2026
Сан-Паулу
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
1 : 1
13.03.2026
Брагантино
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Брагантино
1 : 1
26.02.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Коринтианс
2 : 0
13.02.2026
Брагантино
1' - 90'
45'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Брагантино
1 : 0
05.02.2026
Атлетико Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коритиба
0 : 1
29.01.2026
Брагантино
1' - 90'
Главные новости
Назван капитан сборной России на матч с Намибией
13:19
2
Судья Данченков – о Широкове: «Горбатого могила исправит»
12:52
2
Российского футболиста ударили ножом в Бишкеке
12:39
11
Санчо не хотел переходить в «Краснодар» и в итоге остался без клуба
11:50
1
Роналду лайкнул видео с цитатой «никто в сборной Португалии не дотягивает до лодыжки Криштиану»
11:28
Четыре клуба поспорят за Холанда в случае его ухода из «Манчестер Сити»
10:59
5
ФотоКапитан сборной России выйдет на матч с Намибией с цитатой из песни «Наутилуса» на повязке
10:51
4
«Ювентус» рассматривает 8 футболистов для усиления состава
10:43
Ибрагимович обратился к Роналду, сбежавшему из сборной Португалии
09:38
4
Агент Барриоса сделал заявление о будущем колумбийца в «Зените»
09:23
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+