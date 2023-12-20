Ibe Hautekiet - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Ibe Hautekiet
|Команда
|Стандард
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Ibe Hautekiet
|Команда
|Стандард
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.04.2024
|Был в запасе
|Стандард
|0:0
|Мехелен
|Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 5 тур
|20.04.2024
|Был в запасе
|Вестерло
|3:3
|Стандард
|Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 4 тур
|12.04.2024
|Был в запасе
|Сент-Труйден
|3:3
|Стандард
|Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 3 тур
|06.04.2024
|Был в запасе
|Стандард
|0:0
|Оуд-Хеверли
|Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 2 тур
|29.03.2024
|Был в запасе
|Гент
|3:1
|Стандард
|Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стандард
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.04.2024
|Был в запасе
|Стандард (Льеж)
|0:0
|Мехелен (Мехелен)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|3:3
|Стандард (Льеж)
|12.04.2024
|Был в запасе
|Сент-Труйден (Брюссель)
|3:3
|Стандард (Льеж)
|06.04.2024
|Был в запасе
|Стандард (Льеж)
|0:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|29.03.2024
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|3:1
|Стандард (Льеж)
|10.03.2024
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|1:0
|Стандард (Льеж)
|02.03.2024
|Был в запасе
|Стандард (Льеж)
|4:2
|Гент (Гент)
|25.02.2024
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Стандард (Льеж)
|27.12.2023
|79' -90'
|Стандард (Льеж)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|20.12.2023
|Был в запасе
|Мехелен (Мехелен)
|3:0
|Стандард (Льеж)
|04.08.2023
|Был в запасе
|Стандард (Льеж)
|0:1
|Юнион СЖ (Брюссель)