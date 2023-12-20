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    Ibe Hautekiet - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Ibe Hautekiet
    Команда Стандард
    Состав Основной
    Позиция Защитник
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.04.2024 Был в запасе Стандард 0:0 Мехелен Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 5 тур
    20.04.2024 Был в запасе Вестерло 3:3 Стандард Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 4 тур
    12.04.2024 Был в запасе Сент-Труйден 3:3 Стандард Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 3 тур
    06.04.2024 Был в запасе Стандард 0:0 Оуд-Хеверли Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 2 тур
    29.03.2024 Был в запасе Гент 3:1 Стандард Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Стандард 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.04.2024 Был в запасе Стандард (Льеж) 0:0 Мехелен (Мехелен)
    20.04.2024 Был в запасе Вестерло (Вестерло) 3:3 Стандард (Льеж)
    12.04.2024 Был в запасе Сент-Труйден (Брюссель) 3:3 Стандард (Льеж)
    06.04.2024 Был в запасе Стандард (Льеж) 0:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    29.03.2024 Был в запасе Гент (Гент) 3:1 Стандард (Льеж)
    10.03.2024 Был в запасе Генк (Генк) 1:0 Стандард (Льеж)
    02.03.2024 Был в запасе Стандард (Льеж) 4:2 Гент (Гент)
    25.02.2024 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Стандард (Льеж)
    27.12.2023 79' -90' Стандард (Льеж) 1:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    20.12.2023 Был в запасе Мехелен (Мехелен) 3:0 Стандард (Льеж)
    04.08.2023 Был в запасе Стандард (Льеж) 0:1 Юнион СЖ (Брюссель)
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