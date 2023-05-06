Никколо Писилли - статистика
#61 | Полузащитник
|Имя
|Никколо
|Фамилия
|Писилли
|Команда
|Рома
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 сентября 2004 (19 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Никколо
|Фамилия
|Писилли
|Команда
|Рома
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 сентября 2004 (19 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.12.2023
|Был в запасе
|Рома
|1:1
|Фиорентина
|Италия. Серия А, 15 тур
|30.11.2023
|Был в запасе
|Серветт
|1:1
|Рома
|Лига Европы, 5 тур
|26.11.2023
|Был в запасе
|Рома
|3:1
|Удинезе
|Италия. Серия А, 13 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рома
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.05.2023
|90' -90'
|Рома (Рим)
|0:2
|Интер (Милан)