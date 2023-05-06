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    Никколо Писилли - статистика

    #61 | Полузащитник
    Имя Никколо
    Фамилия Писилли
    Команда Рома
    Состав Молодежный
    Родной город Рим
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 сентября 2004 (19 лет)
    Рост 180
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.12.2023 Был в запасе Рома 1:1 Фиорентина Италия. Серия А, 15 тур
    30.11.2023 Был в запасе Серветт 1:1 Рома Лига Европы, 5 тур
    26.11.2023 Был в запасе Рома 3:1 Удинезе Италия. Серия А, 13 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рома 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.05.2023 90' -90' Рома (Рим) 0:2 Интер (Милан)
    Россия
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