Аксель Геген - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Аксель
|Фамилия
|Геген
|Команда
|Монпелье
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Монпелье
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 марта 2005 (19 лет)
|Рост
|170
|Имя
|Аксель
|Фамилия
|Геген
|Команда
|Монпелье
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Монпелье
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 марта 2005 (19 лет)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монпелье
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.02.2024
|76' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Монпелье (Монпелье)
|28.01.2024
|64' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|0:0
|Лилль (Лилль)
|14.01.2024
|1' -90'
|Брест (Брест)
|2:0
|Монпелье (Монпелье)
|03.11.2023
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|3:0
|Монпелье (Монпелье)
|29.10.2023
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|3:0
|Тулуза (Тулуза)