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    Ясин Аяри - статистика

    #44 | Полузащитник
    Имя Ясин
    Фамилия Аяри
    Команда Блэкберн
    Состав Основной
    Родной город Сольна
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 октября 2003 (20 лет)
    Рост 172
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    21.04.2024 85' - 90' Блэкберн 1:3 Шеффилд Уэнсдэй Англия. Чемпионшип, 44 тур
    01.04.2024 Был в запасе Сандерленд 1:5 Блэкберн Англия. Чемпионшип, 40 тур
    29.03.2024 62' - 90' Блэкберн 0:1 Ипсвич Таун Англия. Чемпионшип, 39 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Блэкберн 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.02.2024 63' -122' Блэкберн (Блэкберн) 1:1
    (3:4)п    		 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    118'
    29.01.2024 65' -90' Блэкберн (Блэкберн) 4:1 Рексхэм (Рексхэм)
    06.01.2024 77' -90' Блэкберн (Блэкберн) 5:2 Кембридж Юнайтед (Кембридж)
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