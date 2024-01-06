Ясин Аяри - статистика
#44 | Полузащитник
|Имя
|Ясин
|Фамилия
|Аяри
|Команда
|Блэкберн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сольна
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 октября 2003 (20 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Ясин
|Фамилия
|Аяри
|Команда
|Блэкберн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сольна
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 октября 2003 (20 лет)
|Рост
|172
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|21.04.2024
|85' - 90'
|Блэкберн
|1:3
|Шеффилд Уэнсдэй
|Англия. Чемпионшип, 44 тур
|01.04.2024
|Был в запасе
|Сандерленд
|1:5
|Блэкберн
|Англия. Чемпионшип, 40 тур
|29.03.2024
|62' - 90'
|Блэкберн
|0:1
|Ипсвич Таун
|Англия. Чемпионшип, 39 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Блэкберн
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.02.2024
|63' -122'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:1
(3:4)п
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|118'
|29.01.2024
|65' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|4:1
|Рексхэм (Рексхэм)
|06.01.2024
|77' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|5:2
|Кембридж Юнайтед (Кембридж)